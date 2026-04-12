Una donna e sua figlia sono state trovate avvelenate con la ricina, e ora gli investigatori stanno ascoltando tutte le persone coinvolte. La polizia ha confermato che non si è verificata necrosi degli organi, ma non sono state ancora rese note ulteriori dettagli sulle cause dell’avvelenamento. Tutti i soggetti sospettati sono stati convocati in Questura nell’ambito delle indagini per chiarire cosa sia accaduto.

Tutti interrogati, tutti in Questura: l'obiettivo risolvere il giallo della madre e della figlia avvelenate con la ricina. Proseguono senza sosta gli accertamenti degli investigatori a Campobasso, dove parenti, amici e conoscenti della famiglia Di Vita continuano a essere ascoltati dagli inquirenti. A coordinare l’attività sono il capo della squadra mobile Marco Graziano e la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, impegnati a fare luce sulla morte di Antonella di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. L’attenzione resta concentrata soprattutto sulla sfera privata e sui rapporti familiari, nel tentativo di verificare eventuali tensioni o dissapori di cui si è parlato nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate, "mancata necrosi degli organi": cosa significa

Madre e figlia morte avvelenate, senza necrosi degli organi dubbi sulla ricina: cosa pensa Roberta BruzzoneSono ancora tante le ombre sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso, forse avvelenate a causa della ricina, un potentissimo veleno.

Mamma e figlia avvelenate, l'indiscrezione sulle autopsie: "Nessuna necrosi"Come sono morte Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara Di Vita? È l'interrogativo attorno cui ruota l'inchiesta per duplice omicidio...