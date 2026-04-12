A Roma, presso il complesso delle Tre Fontane, si racconta di un episodio che ha coinvolto un individuo armato di un pugnale con l’intento di uccidere il Papa. In quel momento, secondo quanto riferito, si verificò un’apparizione che avrebbe fermato la sua mano. Inizialmente motivato dall’odio, l’uomo avrebbe successivamente cambiato strada, diventando un devoto dell’immagine della Vergine della Rivelazione.

Quasi ottant’anni fa – era il 12 aprile del 1947 – la Madonna apparve a Roma a Bruno Cornacchiola in una grotta in località Tre Fontane. Costui era un pastore avventista ferocemente anticattolico. Era reduce della Guerra di Spagna, dove aveva affiancato i comunisti nei combattimenti. Era stato un soldato tedesco, un protestante fanatico, a istillargli l’odio per la Chiesa e il Papa. La sua ostilità per la fede cattolica si spingeva fino al punto di bruciare i santini e il crocifisso della moglie. Antipapista militante, quel giorno Cornacchiola stava organizzando un comizio contro l’Immacolata. Le sue intenzioni erano serie: con sé aveva portato una Bibbia e dei fogli.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna delle Tre Fontane: l’incredibile conversione dell’aspirante killer del Papa

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