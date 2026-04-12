Machiavelli Guicciardini e quel groviglio fiorentino | un saggio di Ciliberto

Nel suo nuovo saggio, l'autore analizza le vicende di Machiavelli e Guicciardini, due figure centrali del Rinascimento fiorentino. Vengono esaminate le loro lettere, scritti e le relazioni con l'ambiente politico e culturale dell'epoca. Il testo si concentra sulla complessità delle relazioni tra i protagonisti e le influenze che hanno modellato il loro pensiero e le loro azioni. La narrazione si sviluppa attraverso documenti e analisi storiche precise.

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