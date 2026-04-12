L' utilizzo della tecnologia applicata alla sicurezza stradale
Domani, lunedì 13 aprile, a Cadoneghe si svolgerà una sessione di formazione dedicata all’uso delle tecnologie per la sicurezza stradale. L’incontro riguarderà l’applicazione pratica dei sistemi di lettura targhe e la condivisione dei dati provenienti dai sistemi di videosorveglianza OCR tra le forze di polizia. La giornata prevede anche approfondimenti sulle regole e sulla tutela dei dati raccolti attraverso queste tecnologie.
Dalla tecnologia alla pratica operativa, passando per regole e tutela dei dati: domani, lunedì 13 aprile, Cadoneghe ospita una mattinata di formazione dedicata all’ utilizzo interforze dei varchi lettura targhe e alla condivisione dei sistemi di videosorveglianza OCR con le forze di polizia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sicurezza stradale, Giana (Aspi): “Lavoriamo ogni giorno per garantire utilizzo sicuro rete”(Adnkronos) – “Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le...