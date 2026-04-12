Lupi in aumento ma niente allarmismi non c’è un’invasione
Nelle ultime settimane, le autorità locali hanno confermato un aumento della presenza di lupi nell’area delle Orobie, con stime che prevedono un incremento di 25-35 esemplari nel prossimo futuro. La polizia provinciale e il Parco hanno comunicato che, nonostante questa crescita numerica, non si tratta di un fenomeno che richieda misure di emergenza o allarmi. La situazione rimane sotto controllo e si continua a monitorare il fenomeno.
LA SITUAZIONE. Polizia provinciale e Parco delle Orobie sul ritorno del predatore: nel prossimo futuro 25-35 capi. Sale il numero di predazioni. «Sono previsti i rimborsi». Nessun allarmismo: i lupi sono tra noi, ma non è in atto un’invasione. La convivenza è possibile e necessaria, perché il ripopolamento dei lupi, anche nel territorio della provincia bergamasca, è un fenomeno naturale e che era prevedibile già da anni. A sostenerlo sono Parco delle Orobie e Polizia provinciale. Di fatto la presenza del lupo nella Bergamasca è aumentata. I numeri evidenziano che, dopo le prime segnalazioni del 2017, gli eventi, che indicano anche solo il...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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