Nelle ultime settimane, le autorità locali hanno confermato un aumento della presenza di lupi nell’area delle Orobie, con stime che prevedono un incremento di 25-35 esemplari nel prossimo futuro. La polizia provinciale e il Parco hanno comunicato che, nonostante questa crescita numerica, non si tratta di un fenomeno che richieda misure di emergenza o allarmi. La situazione rimane sotto controllo e si continua a monitorare il fenomeno.

LA SITUAZIONE. Polizia provinciale e Parco delle Orobie sul ritorno del predatore: nel prossimo futuro 25-35 capi. Sale il numero di predazioni. «Sono previsti i rimborsi». Nessun allarmismo: i lupi sono tra noi, ma non è in atto un’invasione. La convivenza è possibile e necessaria, perché il ripopolamento dei lupi, anche nel territorio della provincia bergamasca, è un fenomeno naturale e che era prevedibile già da anni. A sostenerlo sono Parco delle Orobie e Polizia provinciale. Di fatto la presenza del lupo nella Bergamasca è aumentata. I numeri evidenziano che, dopo le prime segnalazioni del 2017, gli eventi, che indicano anche solo il...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Lupi in aumento, ma niente allarmismi non c’è un’invasione»

Branco di lupi alla pineta di Fregene, il WWF: “Niente allarmismi: ecco le regole da seguire”Fiumicino, 12 febbraio 2026 – Tra curiosità, timori e messaggi che rimbalzano sui social, il lupo torna al centro dell’attenzione pubblica a...

Leggi anche: Incidente d’auto per Aka7even, l’annuncio di LDA: “È molto scosso, ma niente allarmismi”

Lupi sui colli euganei