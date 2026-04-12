L’Universo accelera la sua espansione ma resta un enigma per la scienza

Un gruppo di astronomi provenienti da diversi Paesi ha condotto uno studio sul tasso di espansione del nostro Universo locale, ottenendo una delle misurazioni più accurate fino ad oggi. I ricercatori hanno analizzato dati provenienti da diverse fonti, riuscendo a determinare con maggiore precisione la velocità con cui lo spazio si sta espandendo. Questo risultato contribuisce a comprendere meglio i movimenti dell’Universo e i suoi cambiamenti nel tempo.

Un team internazionale di astronomi ha ottenuto una delle misurazioni più precise mai realizzate del tasso di espansione dell’Universo locale. Ma invece di risolvere una delle più grandi controversie della cosmologia moderna, il nuovo risultato sembra renderla ancora più evidente. Da tempo gli scienziati utilizzano due approcci principali per calcolare quanto velocemente l’Universo si sta espandendo. Il primo si basa sull’Universo “vicino”, misurando distanze tra stelle e galassie per determinare la velocità con cui si allontanano da noi. Il secondo guarda molto più indietro nel tempo, analizzando il fondo cosmico a microonde, la radiazione residua del Big Bang, per stimare il tasso di espansione attuale secondo il modello cosmologico standard.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - L’Universo accelera la sua espansione, ma resta un enigma per la scienza Il buco nero che potrebbe riscrivere la storia dell’espansione dell’universoUno dei misteri più affascinanti della cosmologia contemporanea riguarda l’energia oscura, la componente che rappresenta circa il 68% dell’universo e... Minivolley, ginnastica e formazione. L’universo Uisp è in espansioneUn weekend ricco di iniziative che, come sempre quando si parla di Uisp Modena, abbracciano i campi più disparati dell’inclusione sociale,...