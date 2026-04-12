L'Università di Bergamo apre le sue porte gratuitamente per tre giorni, offrendo una serie di 11 eventi che coinvolgono diverse discipline. La rassegna mira a creare un momento di confronto tra studenti, docenti e il pubblico, con un'attenzione particolare alle relazioni tra territori e conoscenza. L'iniziativa si inserisce in un contesto di scambi che coinvolgono anche realtà europee e internazionali.

B ergamo, 9 apr. (askanews) – Uno spazio di confronto fra saperi e territorio, con un richiamo europeo e un affaccio importante verso il mondo. È con questi propositi che l’ Università di Bergamo sta per vivere la sesta edizione di Bergamo Next Level, in programma dal 15 al 17 aprile. La rassegna organizzata dall’ateneo bergamasco sarà ancora una volta dedicata al dialogo tra ricerca, istituzioni, imprese e cittadinanza, come spiegato dal Rettore Sergio Cavalieri: “ Bergamo Next Level è una rassegna annuale, promossa dalla nostra università, che affronta quelli che sono i temi più importanti del momento. È una lente sulle trasformazioni in atto, principalmente legate ai temi dello sviluppo sostenibile, ai temi e alle sfide legate all’intelligenza artificiale”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'Università di Bergamo si apre al pubblico gratuitamente per tre giornate intere, con una rassegna di 11 eventi

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