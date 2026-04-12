L' Unitas Sciacca non riesce a capitalizzare e cede il passo a una determinata Accademia Trapani
L’Unitas Sciacca affronta una partita in casa contro l’Accademia Trapani, in una fase cruciale della stagione. I neroverdi, nonostante gli sforzi, non riescono a portare a casa il risultato e vengono sconfitti di misura. La squadra ospite si dimostra più concreta e ben organizzata, impedendo ai padroni di casa di ottenere punti preziosi in chiave playoff.
Davanti al pubblico di casa i neroverdi non riescono a capitalizzare una gara importante in chiave playoff, cedendo di misura a un’Accademia Trapani determinata e ben organizzata. La squadra di Brucculeri resta comunque pienamente in corsa per gli spareggi promozione, ma in un turno in cui.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L'Unitas Sciacca a Misilmeri per continuare la corsa ai play-off: squadra concentrata e determinataDomani, in occasione della 25ª giornata del campionato di Eccellenza, l’Unitas Sciacca sarà impegnata in trasferta sul campo del Misilmeri.
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