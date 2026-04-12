Lungomare chiuso alle auto oggi a Napoli c'è la maratona Walk of Life di Telethon 2026
Oggi il Lungomare di via Caracciolo a Napoli è stato interdetto al traffico veicolare, da piazza della Repubblica fino a via Acton, a partire dalle 7 del mattino. La chiusura si è resa necessaria per ospitare la maratona Walk of Life 2026 organizzata da Telethon, evento che coinvolge i partecipanti fin dalle prime ore della giornata. La strada rimarrà chiusa fino a termine della manifestazione.
Chiuso alle auto il Lungomare di via Caracciolo, da piazza della Repubblica a via Acton, dalle 7 di oggi per la maratona Walk of Life 2026 di Telethon a Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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