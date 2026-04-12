Lunedì 13 sarà sciopero delle farmacie private | a Roma la manifestazione dei lavoratori
Lunedì 13 aprile si terrà uno sciopero delle farmacie private che coinvolgerà più di 76.000 lavoratori, tra farmacisti, farmaciste e collaboratori. La protesta si svolgerà anche a Roma con una manifestazione dei lavoratori. Lo sciopero riguarda il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, che è scaduto il 31 agosto dell’anno precedente. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla durata o sulle motivazioni specifiche della protesta.
Le farmacie private si fermano. Domani, lunedì 13 aprile, è in programma uno sciopero che coinvolgerà oltre 76mila lavoratrici e i lavoratori, tra farmaciste, farmacisti e collaboratori, chiamati a sostenere il percorso di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 agosto.🔗 Leggi su Romatoday.it
Sciopero delle farmacie private, in Toscana coinvolti 5mila lavoratoriFirenze, 11 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile sarà sciopero nelle farmacie private e non fa eccezione la Toscana.
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