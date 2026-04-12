L’ultimo saluto a Francesco Lauretta era uno dei camerieri della Taverna

L'ultimo saluto a Francesco Lauretta, uno dei camerieri della Taverna, è stato condiviso sui social con un messaggio breve ma carico di dolore. La notizia ha suscitato commozione tra amici, familiari e conoscenti, che hanno espresso il loro cordoglio online. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che lo avevano incontrato nel locale di Montemurlo, in provincia di Prato.

Montemurlo (Prato), 12 aprile 2026 – Un messaggio breve, affidato ai social, ma carico di dolore. Così la Taverna della Rocca ha annunciato la scomparsa di Francesco Lauretta, volto conosciuto e stimato da clienti e colleghi, capace negli anni di costruire un legame autentico con chiunque varcasse la soglia del locale. “È con immenso dolore che comunichiamo la perdita del nostro storico e amato Francesco Lauretta”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’attività, dove lavorava da tempo. Parole semplici, ma che restituiscono il senso di una perdita che va oltre l’ambito lavorativo, toccando una comunità più ampia fatta di amici, affezionati e conoscenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo saluto a Francesco Lauretta, era uno dei camerieri della Taverna L’ultimo saluto a Francesco Lassi: “Ti terremo addosso per sempre”Pietrasanta (Lucca), 10 marzo 2026 – Le note di “Averti addosso” di Gino Paoli sciolgono in un ultimo e commosso abbraccio le oltre 300 persone che... Una folla commossa per l'ultimo saluto al ristoratore Francesco TerraIn tanti hanno voluto partecipare al funerale del ristoratore di Pescara che è deceduto lunedì scorso all'età di 47 anni Sono state le note della...