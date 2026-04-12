Stadio "Porta Elisa", ore 15: la festa è qui. In occasione della sfida con il Perignano – che potrebbe certificare la promozione aritmetica della Lucchese in serie "D" con due giornate di anticipo –, potrebbe essere sfondato, addirittura, il "muro" delle tremila presenze (sarebbe nuovo record stagionale). A ieri sera erano 1850 i biglietti venduti (più gli abbonati che sono circa mille, fa un totale di 2850). Numeri da Lega "Pro". E sarebbe la dimostrazione che Lucca sportiva, nelle partite che contano, c’è. Questo dato non era affatto scontato. Un motivo in più per far capire alla città che la Lucchese è un "patrimonio" di tutti che va conservato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - La partita decisiva. In tremila a fare il tifo per la Pantera

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