Lucchese festa totale | il legame tra squadra e tifosi vince tutto

La Lucchese Calcio ha organizzato una conferenza stampa per celebrare i risultati della stagione sportiva appena conclusa. Durante l’evento, la squadra e i tifosi si sono riuniti per condividere un momento di festa, sottolineando il forte legame tra le parti. La squadra ha mostrato entusiasmo per il traguardo raggiunto, mentre i tifosi hanno espresso il loro sostegno e passione durante tutta la cerimonia.

La Lucchese Calcio celebra il traguardo raggiunto durante la conferenza stampa organizzata per festeggiare l’intera stagione sportiva. Durante l’incontro, il capitano Santeramo ha voluto porgere un ringraziamento speciale ai sostenitori della squadra, sottolineando come il supporto costante ricevuto fin dal 3 agosto sia stato fondamentale per il percorso della compagine, agendo concretamente come un dodicesimo elemento in campo. Il riconoscimento del merito collettivo tra gestione e campo. L’atmosfera che ha caratterizzato l’incontro è stata definita dalla partecipazione dei calciatori, i quali hanno manifestato la propria per la grande cavalcata conclusasi con successo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucchese, festa totale: il legame tra squadra e tifosi vince tutto Milan, scontro totale a Pressing: ecco tutto il botta e risposta dello studio sulla squadra di AllegriDurante la puntata di ieri sera di 'Pressing', trasmissione in onda su Canale 5, il Milan è stato al centro di un dibattito particolarmente acceso... Leggi anche: Un progetto che rafforza il legame tra sport, territorio e comunità. Ausonia, Sogemi e Calvairate. Il pallone fa squadra per i giovani