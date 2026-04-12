Lucca il 25 aprile in piazza | mobilitazione contro il neofascismo

Il 25 aprile a Lucca si terrà una manifestazione promossa dai movimenti di sinistra, che prevede una partenza da piazzale Ricasoli e un corteo nel centro storico della città. La manifestazione mira a esprimere contrarietà alle politiche delle forze di governo attuali e alle posizioni considerate neofasciste. La partecipazione è prevista da parte di diverse realtà locali che si oppongono a queste tematiche.

I movimenti di sinistra organizzano un corteo per il 25 aprile a Lucca, con partenza da piazzale Ricasoli verso il centro storico, per manifestare contro le attuali forze di governo e le politiche neofasciste. L’appuntamento, previsto per le ore 9:00, culminerà con un pranzo collettivo presso la Casa del Popolo di Verciano a partire dalle 12:30. Mobilitazione sociale e difesa dei diritti nel territorio lucchese. L’assemblea cittadina per la ricorrenza della Liberazione si inserisce in un periodo caratterizzato da un intenso fermento sociale. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, l’ultimo anno ha una partecipazione di massa significativa, alimentata dalla volontà di onorare l’eredità dei partigiani e delle partigiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, il 25 aprile in piazza: mobilitazione contro il neofascismo Leggi anche: Remigration Summit in piazza Duomo il 18 aprile. Scatta la contro-mobilitazione: “Milano è grande perché casa di tutti” Fischietti come a Minneapolis e cartelli contro gli agenti Ice alle Olimpiadi: il flash mob in piazza 25 AprileMilano – Iniziato il raduno in piazza 25 Aprile a Milano, per il sit in contro la presenza degli agenti ICE nel servizio di sicurezza della...