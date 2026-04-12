Nuove intercettazioni diffuse aumentano la gravità delle accuse nei confronti di Luca Spada, arrestato in relazione a varie morti sospette durante il trasporto in ambulanza. Tra le conversazioni registrate, si sente un commento inquietante rivolto agli anziani coinvolti, che afferma:

Ora spuntano anche delle intercettazioni, agghiaccianti, che aggravano la posizione di Luca Spada, arrestato per alcune morti sospette avvenute durante i trasporti in ambulanza. Il caso verte attorno a una serie di decessi avvenuti tra febbraio e novembre 2025, tutti legati a trasferimenti sanitari di pazienti anziani. Spada, 27 anni, conosciuto come "Spadino" e in passato autista soccorritore per la Croce Rossa, è accusato di omicidio volontario. Gli inquirenti ritengono che almeno otto persone possano essere state uccise con una modalità tanto semplice quanto letale: l’iniezione di aria nelle vene tramite siringhe vuote, provocando embolie fatali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luca Spada, le intercettazioni-choc: "Questi poveri vecchietti devono andare dal buon Dio"

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Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto.

INTERCETTAZIONI CHOC: Voglio rifarlo. Arrestato Luca Spada, il soccorritore #Forlì #CronacaNera