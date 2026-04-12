Sabato 18 aprile, a Montecatini Terme, si terrà una nuova edizione dell’originale mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Per il terzo anno consecutivo, il mercato torna in città, portando con sé bancarelle di prodotti vari, in un’atmosfera che richiama l’arrivo della primavera. La manifestazione si svolgerà in una delle piazze principali, con orario di apertura durante tutta la giornata.

A grande richiesta tornano in città con l’aria di primavera Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La Valdinievole, ancora una volta, si prepara a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e l’atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del Paese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONTECATINI TERME sabato 18 aprile

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CASTENASO sabato 21 marzoSi respira aria di primavera e dunque arriva propizia la presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più...