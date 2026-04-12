Durante l’apertura della 58ª edizione di Vinitaly a Verona, un rappresentante del settore ha dichiarato che le restrizioni di Bruxelles sulle etichette alimentari dovrebbero essere sospese. La manifestazione, dedicata all’industria vinicola, si svolge in un momento di discussioni sulle normative europee che regolano le informazioni sui prodotti. La dichiarazione è stata pronunciata in un intervento pubblico nel corso dell’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura della 58ª edizione di Vinitaly a Verona. In occasione dell’inaugurazione della 58ª edizione di Vinitaly, svoltasi a Verona, il ministro dell’Agricoltura e del Made in Italy Francesco Lollobrigida ha espresso una posizione netta sul tema delle etichette alimentari e delle normative europee. Critiche alle decisioni europee. Il ministro ha sottolineato la difficoltà di seguire proposte considerate lontane dalla realtà produttiva italiana, affermando la necessità di fermare quello che definisce un approccio eccessivamente burocratico proveniente da Bruxelles. “Basta, non possiamo continuare a inseguire burocrati nei palazzi europei che propongono idee senza conoscere davvero il settore”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lollobrigida a Vinitaly: “Stop agli allarmi sulle etichette imposti da Bruxelles”

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