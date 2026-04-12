Lodovica Comello tra Zelig e la Toyota Aygo X | la scelta smart

Lodovica Comello sarà al timone di Zelig On, il programma in onda su Italia 1 la sera di domenica 12 aprile, accanto a Paolo Ruffini. La cantante e attrice condurrà lo spettacolo dedicato ai nuovi talenti della comicità. Durante la trasmissione, sarà presente anche una Toyota Aygo X, evidenziata come parte della sua scelta di un mezzo di trasporto intelligente.

La conduzione di Zelig On su Italia 1, prevista per la prima serata di domenica 12 aprile, vede come protagonista Lodovica Comello, l’artista che affiancherà Paolo Ruffini in un format dedicato alle nuove leve della comicità. Parallelamente al ritorno televisivo, l’attrice consolida il legame con il mondo della mobilità urbana come ambasciatrice di Toyota, puntando su una vettura che riflette la sua necessità di resilienza e preparazione tecnica. Mobilità urbana e versatilità: le specifiche tecniche della Aygo X. Gestire gli spostamenti quotidiani tra set cinematografici e impegni lavorativi richiede mezzi che non cedano davanti alla complessità del traffico cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodovica Comello tra Zelig e la Toyota Aygo X: la scelta smart Olimpiadi 2026, la torcia verso Milano: il passaggio a San Donato con la tedofora Lodovica ComelloLa torcia olimpica è passata da Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. Toyota Aygo X Hybrid: quanto consuma? La prova di 1.500 kmChe senso ha mettere un motore full hybrid nella carrozzeria di un'auto di segmento A, quelle che una volta si chiamavano superutilitarie e oggi sono...