Il capitano della Juventus, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione in vista della corsa alla qualificazione in Champions League, affermando che, nonostante il Milan sia a tre punti di distanza, la squadra sa quali sono le mosse da fare per raggiungere l’obiettivo. La sua dichiarazione arriva in un momento di confronto diretto tra le due squadre, entrambe impegnate nella fase finale del campionato.

Il capitano della Juventus ed ex calciatore del Milan Manuel Locatelli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta Champions nel post partita contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN e Sky Sport. L'ex rossonero, in bianconero dal 2021, ha ovviamente parlato della squadra di Allegri, viste le sole 3 lunghezze che separano le due squadre. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito: Milan, le parole di Locatelli sulla lotta alla Champions League: «Milan solo a +3? Noi sappiamo quello che dobbiamo fare: vincere le partite. Poi quello che succede davanti o dietro non ci deve cambiare. Noi dobbiamo pensare a vincere, fare il nostro, farlo bene bene e andare avanti».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Locatelli avvisa: “Milan solo a +3? Noi sappiamo quello che dobbiamo fare”

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