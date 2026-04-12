Locatelli a Sky | Dobbiamo andare in Champions la pressione non deve spaventarci Contento per Boga è un giocatore importante

Il capitano della Juventus ha commentato la vittoria odierna, affermando che la squadra deve puntare alla qualificazione in Champions League e che la pressione non deve rappresentare un ostacolo. Ha espresso soddisfazione per le prestazioni di Boga, definendolo un giocatore importante. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Sky, in cui ha anche sottolineato l’obiettivo di migliorare senza lasciarsi condizionare dalle tensioni.

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