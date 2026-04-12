Lo stile vince sulla movida | la guida dei desideri premia il design in spiaggia

Con l’arrivo anticipato della Pasqua, si torna a parlare di spiagge e di come il design possa influenzare l’esperienza delle persone in riva al mare. Una recente iniziativa ha premiato i progetti più innovativi legati all’arredo e all’allestimento delle aree balneari, mettendo in evidenza l’importanza delle scelte estetiche e funzionali per valorizzare i luoghi di relax. La riapertura delle spiagge si avvicina, portando con sé nuove proposte e idee.

Con una Pasqua che è arrivata in anticipo, il pensiero corre inevitabilmente alla riapertura delle spiagge. L’attesa, oltre al ritorno tra ombrelloni e solari, è tutta per la nuova Guida ai Beach Club d’Italia 2026, in uscita a breve con i dati della scorsa stagione. Intanto, l’anno passato la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it I giornali stranieri esaltano la cerimonia inaugurale a San Siro: “Spettacolo mozzafiato che premia lo stile italiano”"Uno spettacolo artistico mozzafiato che ha messo in risalto il Paese ospitante" e ancora "una cerimonia di apertura indimenticabile: chic,... Obiettivo Osimhen, il Barcellona lo aggiunge alla lista dei desideriIl Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante centrale per la prossima stagione con i catalani che stanno stilando la lista dei desideri per...