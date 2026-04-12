Lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi sarà il protagonista del prossimo incontro della rassegna

E’ lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna di incontri " L’Alfabeto della Memoria ", curata da Marche Teatro. Domani (ore 19.30, ingresso 6 euro; biglietti acquistabili su vivaticket.it o in biglietteria) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona Trevi affronterà il tema " Adattamenti ", in dialogo con Annalisa Canfora. Emanuele Trevi, laureato in Lettere con dottorato di ricerca in letterature comparate, come critico e corsivista ha collaborato a vari quotidiani. Ha ideato e condotto molti programmi radiofonici per RAI 3, tra i quali "Lucifero" e "Le musiche della vita". Trevi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo scrittore Emanuele Trevi racconta gli "Adattamenti"

Leggi anche: Investito al Corso Vittorio Emanuele, lo scrittore 84enne Italo Ferraro muore dopo straziante agonia

Io, Vladimir: lo scrittore Stefano Massini racconta le origini di PutinDebutta stasera, mercoledì 11 marzo, in prima serata sul l'atteso evento televisivo Io, Vladimir – Stefano Massini Racconta Putin.