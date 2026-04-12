Lo sbirro Claudio Bisio rilancia l’Appennino | Fascino fra storia e turismo

Un attore noto per ruoli comici ha recentemente promosso l’Appennino bolognese sottolineandone il fascino legato alla storia e alle opportunità turistiche della zona. La sua dichiarazione è arrivata durante un evento pubblico, dove ha evidenziato le caratteristiche del territorio e l’interesse crescente verso questa regione. La promozione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a valorizzare l’area, anche attraverso produzioni televisive e attività culturali.

Bologna, 12 aprile 2026 – Siamo di fronte alla nuova alba dell’ Appennino bolognese. La serie tv ’ Uno sbirro in Appennino ’ capitanata da Claudio Bisio nei panni del protagonista rappresenta il manifesto della rinascita di un luogo sacro per artisti, come il cantautore Francesco Guccini che da una vita sceglie queste lande per trovare ispirazione e il regista Pupi Avati, che esattamente 43 anni fa ambientò tra i monti bolognesi il suo celebre film ’ La gita scolastica ’. Fare cinema in Appennino significa investire nella bellezza slow. Fare cinema in queste terre significa investire nella bellezza slow e attrarre pubblico, senza dubbio. Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo sbirro Claudio Bisio rilancia l’Appennino: “Fascino fra storia e turismo” Claudio Bisio, prima il bacio poi lo schiaffo: Uno sbirro in Appennino divideClaudio Bisio ha debuttato giovedì 9 aprile su Rai 1 in prima serata con la fiction Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in AppenninoDiversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno...