Cristiano Malgioglio ha tre figli adottivi, di nome Omara, William e Ricardo. Secondo quanto riferito, l'artista visita spesso Cuba per incontrarli. Fino a ora, Malgioglio non aveva mai comunicato pubblicamente questa informazione sui suoi figli, mantenendo la notizia riservata fino a oggi.

Cristiano Malgioglio avrebbe addirittura tre figli, dei quali non ha mai parlato a nessuno fino a quel tempo. Omara, William e Ricardo, questi i nomi dei figli di Cristiano che ha voluto aiutare, tre bambini cubani che ora sono adulti. Dice di essere più legato a Omara, ma si interessa ovviamente anche degli altri due. “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. È stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo sapete che Cristiano Malgioglio ha tre figli adottati? “Vado spesso a Cuba per incontrarli”, chi sono Omara, William e Ricardo

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