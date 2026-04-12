Domani alle 17:30 si terrà il derby toscano tra le squadre di Arezzo e Livorno. Per questa occasione, la formazione labronica indosserà una maglia commemorativa dedicata a Piermario Morosini, ricordato attraverso questa scelta. La partita si svolgerà sul campo di Livorno, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. La divisa speciale sarà indossata durante tutto il match.

In vista del derby toscano tra Arezzo e Livorno, previsto per domani pomeriggio 12 aprile alle ore 17:30, la squadra labronica scenderà in campo con una divisa speciale dedicata alla memoria di Piermario Morosini. L’iniziativa, che vede la collaborazione con LIVE Charity, mira a onorare l’ex calciatore scomparso quattordici anni fa proprio su un terreno di gioco a Pescara attraverso il logo Moro per Sempre sulle maglie indossate dai giocatori. Solidarietà e memoria oltre il rettangolo verde. L’impatto di questa giornata non si limiterà al gesto simbolico durante i novanta minuti, poiché le divise utilizzate nel match saranno messe all’asta al termine della sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno in campo con la maglia di Morosini: un derby per la solidarietà

Attacchi social al presidente del Tribunale di Palermo, l’Ordine degli avvocati: “Solidarietà a Morosini”L’avvocatura palermitana si schiera al fianco del presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini , finito nelle ultime ore al centro di...

Alla partita con il Daspo, provoca i sostenitori avversari mostrando la maglia del Livorno: tifoso interdetto 5 anni dagli stadiL'episodio al termine di Aquila Montevarchi e Grosseto: il supporter avrebbe anche inveito, gridato e gesticolato nei confronti dei 'rivali' Non...