Livith adotta una rotonda | al centro un’opera d’arte

A Empoli, è stata installata una nuova rotonda al centro della città, caratterizzata da un grande cubo di acciaio corten decorato con i loghi aziendali. All’interno della struttura sono presenti olivi e piante aromatiche, creando un elemento distintivo e decorativo. La realizzazione, che ha coinvolto l’amministrazione locale, si inserisce in un intervento volto a valorizzare l’area circostante e migliorare la viabilità.

Empoli, 12 aprile 2026 – Un grande cubo di acciaio corten con i loghi aziendali, arricchito da olivi e piante aromatiche. È l’installazione scelta da Livith Societies, gruppo con sede a Montespertoli, per dare vita ad uno spazio pubblico messo a disposizione dal Comune di Empoli: si tratta della rotonda all’intersezione tra la circonvallazione sud, intitolata ad Aldo Moro e la sua scorta, e via Luigi Pirandello in zona Carraia. L’opera è stata presentata ieri mattina, alla presenza di una delegazione dell’impresa montespertolese (composta dal “chairman“ di Livith Giacomo Di Furia, dall’ingegnere Viola Francioni, dalla manager Sabrina Del Vecchio), del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e dell’assessore al commercio Adolfo Bellucci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Livith adotta una rotonda: al centro un’opera d’arte Dopo il simbolo romano, un’opera anonima evoca Putin in centro a Londra: arte politica tra mistero e controversie.Un’opera anonima di fine Quattrocento, custodita nella National Gallery di Londra, ha scatenato un’onda di reazioni inaspettate su internet. Opera d’arte rubata nella cattedrale di Lamezia Terme, indagini in corso sul furto avvenuto nel cuore del centro storicoUn’opera d’arte di grande valore storico e religioso è stata sottratta nella mattinata di ieri nella Cattedrale di Lamezia Terme, nel cuore del...