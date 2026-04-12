Liverpool – Fulham 2-0 | i Reds conquistano ulteriormente il quinto posto nella gara dell’UCL

Nella partita tra Liverpool e Fulham, i Reds hanno vinto con il punteggio di 2-0. La sfida si è svolta il 11 aprile 2026 alle ore 20:27. Con questa vittoria, la squadra di casa ha consolidato la propria posizione al quinto posto in classifica, avvicinandosi alla qualificazione alla Champions League. La notizia è stata riportata recentemente da un sito specializzato, evidenziando i dettagli dell'incontro.

2026-04-11 20:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool ha concluso una settimana difficile alla grande, consolidando la propria presa su un posto tra i primi cinque in Premier League con una vittoria per 2-0 sul Fulham. Rio Ngumoha, operativo sulla fascia sinistra nell’ambito di cinque cambi dopo la sconfitta contro il PSG, ha aperto le marcature al 36' con un bel tiro individuale che ha portato il suo primo gol ad Anfield. Mohamed Salah ha poi segnato la sua prima partita ad Anfield da quando ha annunciato che lascerà il Liverpool alla fine della stagione raddoppiando il vantaggio dopo un ottimo lavoro da parte dell’adolescente Ngumoha.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool – Fulham 2-0: i Reds conquistano ulteriormente il quinto posto nella gara dell’UCL Leggi anche: Cronaca, risultato e gol Reds al quinto posto dopo una gara avvincente Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Reds in difficoltà e i Cottagers…Sarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Fulham 2-1 Spurs l Premier League Highlights