Alle 15.00 si disputerà la finale del torneo ATP di Montecarlo tra i tennisti Sinner e Alcaraz. Alcaraz punta a riconfermarsi dopo aver vinto l'edizione del 2025, battendo in finale il giocatore italiano con i punteggi di 3-6, 6-1, 6-0. Sono attese aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la diretta disponibile sul sito ufficiale dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Alcaraz proverà invece a bissare il titolo del 2025, quando sconfisse in finale Lorenzo Musetti per 3-6, 6-1, 6-0. 14.37 Sinner insegue il primo grande successo in un torneo su terra rossa, dopo aver perso le finali a Roma e Parigi proprio contro Carlos Alcaraz. 14.33 Sarà una finale epocale: chi vince sarà infatti n.1 del mondo. 14.32 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Alcaraz, finale dell’ATP di Montecarlo 2026. Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la finale più attesa, si comincia alle 15.00

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