LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 4-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

Al torneo di Montecarlo, il match tra il tennista italiano e quello spagnolo è in corso con un punteggio di 7-6, 4-3. L’azzurro ha recuperato un break, portando la situazione sul 4-3. Lo spagnolo ha risposto con una lunga risposta di diritto e una seconda al corpo, mentre Sinner ha risposto con un rovescio lungo. La partita prosegue in diretta con entrambi i giocatori concentrati sui punti decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Lunga la risposta di diritto dello spagnolo. 40-15 Seconda al corpo di Sinner, lunga la risposta di rovescio del n.1. 30-15 Palla corta di Sinner, lungo il back di rovescio in avanzamento di Alcaraz. 15-15 Largo il diritto di Alcaraz. Siamo a 2 ore di gioco. 0-15 Alcaraz si fa sentire con versi vigorosi ad ogni colpo e va a segno con il rovescio inside-out. 3-3 BREAK! Follia di Alcaraz. Gioca un ottimo servizio in kick che manda Sinner fuori dal campo, poi mette malamente in corridoio la successiva palla corta di rovescio. 40-A Risposta profonda di Sinner, largo il rovescio di Alcaraz in uscita dal servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 3-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break LIVE Sinner-Machac 6-1, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera uno dei due breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11. Live: Jannik Sinner Vs Carlos Alcaraz - Nitto ATP Finals Turin 2025 - Final - Official Game ATP