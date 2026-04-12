LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 3-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

Al momento il match tra Sinner e Alcaraz a Montecarlo è in corso, con il primo set che si è concluso 7-6 in favore dell’italiano. La partita è in equilibrio sul 3-3 nel secondo set, dopo un break recuperato da Sinner. Durante lo scambio, Alcaraz ha effettuato un servizio in kick che ha costretto Sinner fuori dal campo e successivamente ha sbagliato una palla corta di rovescio, regalando un punto all’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 BREAK! Follia di Alcaraz. Gioca un ottimo servizio in kick che manda Sinner fuori dal campo, poi mette malamente in corridoio la successiva palla corta di rovescio. 40-A Risposta profonda di Sinner, largo il rovescio di Alcaraz in uscita dal servizio. 40-40 Lungo il rovescio lungolinea dello spagnolo. A-40 Servizio esterno vincente di Alcaraz. 40-40 Largo il diritto lungolinea dello spagnolo. A-40 Altro ace esterno del n.1. 40-40 Ace esterno dello spagnolo. 30-40 Gran rovescio incrociato di Alcaraz che ribalta l’inerzia dello scambio. In rete il back di rovescio difensivo dell’italiano. 15-40 Palla corta di Alcaraz, Sinner ci arriva, lo spagnolo gioca il lob e l’azzurro chiude con una meravigliosa ‘veronica’.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 3-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break LIVE Sinner-Machac 6-1, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera uno dei due breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11. LIVE Sinner-Alcaraz 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break e contro-break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Battuta esterna vincente dell’italiano. Live: Jannik Sinner Vs Carlos Alcaraz - Nitto ATP Finals Turin 2025 - Final - Official Game ATP