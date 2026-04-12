LIVE Sinner-Alcaraz 5-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’italiano serve solo il 38% di prime

Al momento nel match tra Sinner e Alcaraz, con il tennista italiano in svantaggio 5-6 nel set, il servizio di Sinner ha una percentuale di prime piazzate pari al 38%. Durante la partita, Sinner ha avuto difficoltà con la precisione del primo servizio, influenzando la sua performance sul campo. La partita è trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ incredibile che Sinner sia a questo punto del set avendo messo in campo solo il 38% di prime di servizio. Sulla terra la battuta non è ancora incisiva come sul cemento. E, contro Alcaraz, ancora di più, perché subentrano componenti di natura psicologica. 5-6 Servizio e diritto dello spagnolo. 40-0 All’incrocio delle righe il diritto di Alcaraz. 30-0 Largo il diritto inside-in del n.2. 15-0 Sinner stecca di diritto. 5-5 Palla corta di Alcaraz, contro-smorzata di Sinner, larga infine l’ultima contro-smorzata in diagonale dello spagnolo. Ennesima seconda. 40-15 Alcaraz stecca la risposta di diritto. Sinner serve solo il 42% di prime.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano serve solo il 38% di prime LIVE Sinner-Alcaraz 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano spreca male una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Lungo il diritto di Sinner, esultanza rumorosa di Alcaraz. Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: serve per primo lo spagnolo nel set iniziale DIRETTA SINNER - ALCARAZ FINALE ATP FINALS 2025