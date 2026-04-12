LIVE Sinner-Alcaraz 1-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break e contro-break in avvio

Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Alcaraz è iniziato con un ritmo intenso, segnato da un break e un contro-break nei primi scambi. L’italiano ha messo a segno un ace e ha ottenuto un vantaggio di 40-15, mentre sul 30-15 ha commesso un doppio fallo. La partita prosegue con punti combattuti su entrambi i lati, con il punteggio attualmente in favore di uno dei due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Battuta esterna vincente dell’italiano. 30-15 Doppio fallo dell’azzurro. 30-0 Lungo il rovescio incrociato di Alcaraz. 15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente di Sinner. Palla sulla riga. Sinner inizia il game con una seconda. 1-2 Contro-break di Sinner. Diritto sulla riga dell’italiano, fuori quello dello spagnolo. 30-40 Lunga la risposta di rovescio di Sinner. Let sulla seconda. 15-40 Gran risposta di rovescio lungolinea di Sinner, poi è lungo il rovescio incrociato dello spagnolo. 15-30 Lungo il rovescio incrociato del n.1. 15-15 Palla corta di Alcaraz, contro-smorzata di Sinner e passante di diritto dello spagnolo in rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break e contro-break in avvio LIVE Alcaraz-Bublik, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break dello spagnolo in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Break in avvio dello spagnolo con l’errore del kazako con il diritto incrociato in rete. LIVE Alcaraz-Bublik, 2-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Rovescio lungolinea vincente del murciano. DIRETTA SINNER - ALCARAZ FINALE ATP FINALS 2025