LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | Kloser leader della corsa gruppo a 40?

Al momento, durante la corsa femminile Parigi-Roubaix 2026, Kloser si trova in testa alla gara, con il gruppo a circa 40 secondi di distanza. A 100 chilometri dal traguardo, Elisa Balsamo è rientrata nel gruppo principale. La gara è in corso e gli aggiornamenti indicano un ritmo sostenuto tra i concorrenti, con la situazione ancora in evoluzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Rientra in gruppo Elisa Balsamo. 15.48 100 km al traguardo. 15.46 Foratura per Elisa Balsamo. 15.45 Superata la prima ora di corsa, 40.1 kmh la media. 15.43 Sono tredici le italiane presenti in corsa. 15.40 Termina il settore diciannove. Ora 15 km di asfalto prima del prossimo tratto. 15.37 Inizia il diciannovesimo tratto, quello di Saulzoir à Verchain-Maugré. 15.34 Maria Rosa Klöser (CANYON SRAM zondacrypto) è al comando con 50? di vantaggio sul plotone. 15.31 Termina il primo tratto, il prossimo sarà quello di Saulzoir à Verchain-Maugré (1.2 km, due stelle di difficoltà) tra 4 km. 15.29 Inizia il ventesimo tratto, quello di Solesmes à Haussy (0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Kloser leader della corsa, gruppo a 40? Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Kloser al comando, il gruppo controlla Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: iniziano i tratti di pavé, Kloser al comando