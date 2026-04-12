LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | inizia la corsa!

Alle ore 14.30 è iniziata la sesta edizione della Parigi-Roubaix femminile, corsa di ciclismo su strada. La gara si svolge in Francia e vede al via diverse cicliste di livello internazionale. La corsa si svolge lungo un percorso che comprende tratti pavimentati e sterrati, e si prevede che si concluda nel pomeriggio. Gli aggiornamenti sulla competizione verranno forniti in tempo reale attraverso questa diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026, è la sesta edizione della corsa. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026, con partenza da Denain e arrivo a Roubaix. E’ la sesta edizione della corsa. Il percorso misura 142.9 km e presenta 20 settori di pavé. Il primo verrà affrontato dopo 29 km dalla partenza ed è quello di Solesmes à Haussy (0.8 km, due stelle di difficoltà). I primi tratti impegnativi saranno quelli di Haveluv à Wallers (2.5 km) e Hornaing à Wandignies (3.7 km), entrambi di 4 stelle.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: inizia la corsa! LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, c’è BalsamoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026,... Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: la UAE Emirates comanda la corsa dopo i primi settori in pavé