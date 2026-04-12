Alle 17.51, a circa un chilometro dal termine della corsa, Ferrand-Prèvot rientra nel gruppo principale durante la Parigi-Roubaix femminile 2026. In questa fase della gara, tre atlete si contendono la vittoria, mentre le inseguitrici sono distanti. La competizione si sta avvicinando alla conclusione, con le atlete che affrontano gli ultimi tratti di pavé prima di arrivare al traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Rientra Ferrand-Prèvot, 1 km al termine del pavé. 17.50 Attacca nuovamente Koch che ha una gran gamba, resiste Vos mentre perde qualcosa Ferrand-Prèvot. 17.49 Inizia il Carrefour de l’Arbre (2.1 km, cinque stelle di difficoltà). 17.49 E’ rientrata immediatamente Ferrand-Prèvot, tra poco il Carrefour de l’Arbre. Nel gruppo delle inseguitrici accelera Kopecky. 17.48 Con il duello fra le due si è staccata Ferrand-Prèvot, vedremo se Vos vorrà aiutare Koch o se aspetterà la compagna. 17.47 Vos passa Koch e rilancia l’azione. 17.46 Inizia il settore numero 5, attacca subito Koch. 17.45 1 km a Camphin-en-Pévèle (1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: in tre si giocano la corsa, inseguitrici lontane

Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: in quattro davanti, inseguitrici a 37?

Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: inizia la corsa!