LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | in quattro davanti inseguitrici a 37?

Nella corsa femminile Parigi-Roubaix 2026, quattro cicliste si trovano in testa, mentre le inseguitrici sono staccate di circa 37 secondi. Alla cronaca, alle 17.28, si segnala che solo una atleta sta attivamente spingendo il ritmo, mentre la tappa è dominata da azioni di squadra. La portabandiera francese sta guidando il gruppo, supportando la compagna di squadra che ancora non ha vinto questa gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Ferrand-Prèvot è l’unica a tirare in gruppo. L’azione della francese è fatta per la compagna di squadra Marianne Vos, a cui manca ancora questo trofeo. 17.25 La testa della corsa inizia il tratto 8, quello di Templeuve. 17.23 Aumenta il vantaggio delle quattro al comando, 45? il ritardo delle inseguitrici. 17.20 Termina il tratto di Pont-Thibault à Ennevelin, 3.5 km al prossimo tratto (una stella di difficoltà). 17.17 Pauline Ferrand-Prèvot, Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike), Blanka Vas (Team SD Worx – Protime) e Franziska Koch (FDJ United -SUEZ) sono le quattro al comando, inizia per loro il settore umero 9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: in quattro davanti, inseguitrici a 37? LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, c’è BalsamoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026,... Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: inizia la corsa!