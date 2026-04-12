LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | Franziska Koch beffa la Visma e si prende la vittoria

Durante la corsa femminile di Parigi-Roubaix 2026, Franziska Koch ha ottenuto la vittoria, superando la squadra Visma. Con questa affermazione, Koch diventa la più giovane atleta a trionfare in questa gara, con un'età di 25 anni e 273 giorni. La cronaca della gara è disponibile in tempo reale, con aggiornamenti continui sui momenti salienti e sui risultati finali.

CL1ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Franziska Koch è la più giovane di sempre a vincere la Parigi-Roubaix, con 25 anni e 273 giorni. 18.16 Settimana da sogno per FDJ United, che ha vinto il Giro delle Fiandre con Demi Vollering domenica scorsa, mentre oggi si è aggiudicata la Parigi-Roubaix con Koch. 18.14 Grande volata della tedesca che ha sfiancato Vos allo sprint, terza Ferrand-Prévot. 18.13 FRANZISKA KOCH SI PRENDE LA PARIGI-ROUBAIX! 18.12 Suona la campana, un giro di pista! 18.12 Entrano nel velodromo le tre atlete. 18.12 ULTIMO KM! Ci prova Ferrand-Prévot, che contrattacca appena rientrata sulle prime due, ma Koch chiude. 18.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Franziska Koch beffa la Visma e si prende la vittoria Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: 10 km al traguardo, in tre per la vittoria Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: in tre si giocano la corsa, inseguitrici lontane