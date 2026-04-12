A 80 chilometri dalla fine della corsa femminile di Parigi-Roubaix, il gruppo si trova a circa 30 secondi da Klöser, che ha appena concluso il diciassettesimo settore. La corsa prosegue con i ciclisti impegnati in un percorso caratterizzato da settori di pavé, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in diretta. La gara si mantiene aperta, con la competizione che si fa sempre più intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Termina il diciassettesimo settore, 5? di vantaggio per Klöser. 16.20 Meno di 80 km alla conclusione. 16.18 Accelerata del gruppo in questo settore, Klöser ha solo più 10? di vantaggio. 16.15 Inizia il settore 17, Hornaing à Wandignies (3.7 km, quattro stelle di difficoltà). 16.12 Foratura per Zoe Bäckstedt che ha circa 15? dal gruppo. Questo, intanto, ha portato il distacco da Kloser a 30?. 16.09 In gruppo tirano, in questo momento, Liv AlUla Jayco e Uno-X Mobility. 16.06 Termina il tratto numero 18, cinque km al prossimo pavé. 16.05 Accelerazione in gruppo delle ragazze della EF Education-Oatly in gruppo, probabilmente per tenere davanti le proprie capitane.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: 80 km alla conclusione, il gruppo a 30? da Kloser

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