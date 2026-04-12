LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | 10 km al traguardo in tre per la vittoria

A 10 chilometri dal traguardo della Parigi-Roubaix femminile 2026, tre ciclisti sono in lotta per la vittoria. A circa cinque chilometri dalla conclusione, Pauline Ferrand-Prèvot, Marianne Vos e Franziska Koch sono le principali protagoniste della corsa. Poco prima, Koch aveva attaccato sull’asfalto, seguito da Vos. La cronaca della gara è in aggiornamento in tempo reale.

CL1ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Attacco di Koch sull’asfalto, la segue Vos. 18.06 5 km al termine, Pauline Ferrand-Prèvot, Marianne Vos e Franziska Koch si giocheranno il successo finale. 18.03 Kopecky e Jastrab mantengono circa 30? di vantaggio sulle dirette inseguitrici. 18.02 Inizia il penultimo settore di pavé, quello di Willens à Hem. 18.00 Continua a tirare Ferrand-Prèvot, con Koch e Vos a ruota. La Visma si affida unicamente alla volata dell’olandese, nonostante la tedesca abbia dimostrato grande condizione. 18.00 10 km alla conclusione. 17.57 Hanno preso vantaggio Kopecky e Jastrab,tra le inseguitrici. 17.56 Pauline Ferrand-Prèvot, Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike) e Franziska Koch (FDJ United -SUEZ) sono le tre atlete che si giocheranno la vittoria, inseguitrici a 1’05”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: 10 km al traguardo, in tre per la vittoria Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: 50 km alla conclusione, gruppo compatto Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: 80 km alla conclusione, il gruppo a 30? da Kloser