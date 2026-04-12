LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Alle ore 11.03 si è dato il via alla 123ª edizione di Parigi-Roubaix, la terza Classica Monumento della stagione ciclistica. La corsa, nota come l’Inferno del Nord, si svolge con partenza e arrivo in Francia. Gli atleti sono partiti da una località designata, percorrendo i 250 chilometri previsti, che includono anche tratti di pavé. La gara è trasmessa in diretta, consentendo agli spettatori di seguire ogni fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 In scena l’edizione numero 123 dell’Inferno del Nord, terza Classica Monumento della stagione. 11.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Parigi-Roubaix. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica che si snoda sulle pietre francesi. 258.8 km con ben trenta settori di pavè che inizieranno a susseguirsi poco dopo il km 90. Il tratto numero 19, il più leggendario, la temutissima Foresta di Arenberg, sarà come di consueto la sezione spartiacque della gara. Appuntamento alle 11.05 con la partenza ufficiale da Compiègne con il percorso che ricalcherà quello affrontato nelle ultime edizioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, c’è BalsamoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026,... LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutti contro Pogacar! L’Italia spera in GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica...