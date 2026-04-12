LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | la UAE Emirates comanda la corsa dopo i primi settori in pavé

Durante la prima parte della Parigi-Roubaix 2026, la squadra UAE Emirates si è posizionata in testa, dopo aver attraversato i primi settori di pavé. Il gruppo si è infatti diviso in due tronconi, con circa cinquanta corridori che si sono staccati dal gruppo principale. La corsa prosegue con le posizioni ancora da definire, mentre i ciclisti affrontano le successive sfide sui tratti sterrati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Il gruppo si è spezzato in due tronconi. Davanti ci sono una cinquantina di corridori. 13.25 Meno di 140 chilometri alla conclusione. 13.22 Concluso il settore leggermente in salita. Ora ci saranno vari chilometri su asfalto. 13.20 Inizia subito il settore 26 di Briastre con tre stelle di difficoltà. 13.18 Sempre la UAE Emirates davanti. 13.16 Van Aert ha ripreso la coda del gruppo, ora deve risalire fino alle posizioni di testa. 13.15 Inizia il settore 27 di Viesly à Briastre, tre stelle di difficoltà. 13.14 Problema anche per Wout Van Aert. 13.13 Si intravede anche Van der Poel davanti, Ganna si trova in mezzo al gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: la UAE Emirates comanda la corsa dopo i primi settori in pavé Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026: il percorso, i settori in pavé e le stellette di difficoltà Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: iniziati i tratti di pavé!