LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | Ganna e Van der Poel cercano la rimonta sul gruppetto di testa

Alle 15:09, il settore 13 della Parigi-Roubaix 2026 è stato completato, con il gruppo di Ganna e Van Aert che si trova a soli 30 secondi di distanza dal gruppetto di testa. Nei momenti precedenti, Van der Poel ha mostrato grande resistenza, confermando la sua reputazione di atleta di alto livello. La corsa continua con i ciclisti che cercano di recuperare terreno e mantenere la pressione sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 Completato anche il settore 13. Sono soltanto 30 i secondi di ritardo per il gruppo GannaVan Aert! 15:08 Che tempra per Van der Poel, un autentico campione. Dopo tre Roubaix vinte consecutivamente la sfortuna si era accanita sull’olandese, che non ha perso la testa e sta mostrando tutta la sua classe. 15:07 Altro ritmo per il gruppetto di Van der Poel e Ganna! I due ci credono e danno il tutto per tutto. 15:05 Inizia il settore 13 di Orchies. 1700 metri contrassegnati da tre stellette di difficoltà. 15:05 Attimo di rilassamento nel gruppetto di testa. Rientrano Van Aert, Meeus e Pithie, mentre il ritardo di GannaVan der Poel scende sotto il minuto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: Ganna e Van der Poel cercano la rimonta sul gruppetto di testa Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar, van der Poel e Ganna… Sarà spettacolo! Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Duello Pogacar-Van der Poel, Ganna può giocarsela