Durante la gara Parigi-Roubaix 2026, la fuga principale fatica a prendere il largo mentre si muove un altro giovane ciclista italiano, Pietro Mattio del Team Visma | Lease a Bike, che si aggiunge a Borgo. La corsa continua con diversi tentativi di fuga e variazioni di ritmo, mentre i corridori affrontano le sezioni più impegnative del percorso. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano che la situazione rimane molto aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Si muove un altro giovane azzurro dopo Borgo, Pietro Mattio (Team Visma Lease a Bike). 12.01 210 chilometri al traguardo. 11.58 Gruppo che prosegue compatto. Davvero difficile creare una fuga. C’è il rischio che bisognerà attendere i primi tratti di pavé. 11.54 Foratura per Filip Maciejuk (Movistar Team). 11.51 Siamo attorno ai 54 kmh di media, velocità assurda in questa prima fase di gara. 11.48 Ripartono gli scatti. 11.46 Gruppo nuovamente compatto. 11.44 230 chilometri all’arrivo. 11.42 Velocità che è superiore ai 50 kmh. 11.39 Con l’azzurro Stan Dewulf (Decathlon CMA CGM Team). 11.38 Ripartono gli scatti e si muove anche un italiano, Alessandro Borgo (Bahrain – Victorious).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: fa fatica ad andar via la fuga

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