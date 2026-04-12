LIVE Italia-Ungheria 3-2 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Dolce porta gli azzurri in vantaggio!

Alle 4 minuti e 49 secondi di gioco, l'Ungheria ha pareggiato la partita contro l'Italia grazie a un'azione in transizione. Il portiere avversario ha parato un tentativo di tiro, ma l'attaccante ungherese ha concluso con precisione da posizione favorevole, portando il risultato sul parziale di 1-1. La partita tra le due nazionali si sta svolgendo in diretta, con entrambe le squadre impegnate a cercare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’49” Pareggio dell’Ungheria in transizione. Burion si trova da solo davanti a Nicosia e non sbaglia. 5’20” Non sfrutta la superiorità numerica stavolta l’Ungheria. Per Carnesecchi si tratta già della seconda espulsione. 5’52” GOOOL DI DOLCE! Vantaggio del Settebello con il tap-in del numero 7 azzurro! 6’42” PAREGGIO IMMEDIATO DEGLI AZZURRI! Si gira alla perfezione Bruni al centro che poi insacca la palla facendola passare sotto il braccio di Vogel. 2-2 adesso. 7’00” Gol di Varga che riporta avanti l’Ungheria! Ottimo fraseggio magiaro in superiorità numerica, il numero 15 deve solo appoggiare in porta un assist perfetto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 3-2, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Dolce porta gli azzurri in vantaggio! LIVE Italia-Spagna 3-4, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: pareggia DolceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26” Aguirre sorprende Nicosia dalla sua porta. LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza ed ultima partita...