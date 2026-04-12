LIVE Italia-Ungheria 10-8 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | allunga il Settebello!

Durante la partita tra Italia e Ungheria nella World Cup di pallanuoto 2026, il punteggio è di 10-8 a favore dell’Italia. Al minuto 5’59’’, l’allenatore ungherese ha chiesto un time out, cercando di organizzare la strategia durante la superiorità numerica causata dall’espulsione di un giocatore italiano. La partita prosegue con entrambe le squadre in campo, mentre lo staff ungherese cerca di recuperare il punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’59” Time out dell’Ungheria. Lo staff magiaro vuole sfruttare al meglio la superiorità numerica per l’espulsione di Cassia così da rientrare nel punteggio. 7’10” Prime azioni di gioco di questo quarto che producono poco dal punto di vista offensivo per entrambe le squadre. Sia Italia che Ungheria stanno commettendo errori ed infrazioni banali quando sono in possesso del pallone. 7’55” Comincia l’ultimo e decisivo quarto! Sprint vinto per la terza volta dal Settebello! FINISCE IL TERZO QUARTO 0’05” Grande parate di Nicosia sul tiro ravvicinato dei magiari! Non segna l’Ungheria in superiorità numerica e il vantaggio azzurro rimane di +2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 10-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: allunga il Settebello! LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza ed ultima partita... Leggi anche: LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello!