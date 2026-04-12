LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fortunato trionfa piovono medaglie per l’Italia! Colombi si gioca il podio

Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, si stanno svolgendo le gare in diretta. Un atleta italiano ha ottenuto un risultato positivo, portando a casa una medaglia. Un altro concorrente si sta giocando la possibilità di salire sul podio, mentre due atleti si stanno sfidando in una fase di corsa ravvicinata, con tentativi di accelerazione e risposte. La competizione prosegue con diversi atleti che si contendono le prime posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Ortega prova ad accelerare, risponde Garcia Leon. Le due sono spalla a spalla. 18.46 Colombi ha staccato Inga ed è da sola! L’azzurra passa ai 10 chilometri in terza posizione con 4? su McMillen, 6? su Inga ed 8? su Olyanovska. 18.46 Continua la gara di coppia di Ortega e Garcia Leon. Le due passano al decimo chilometro in 44? 35? 18.44 Arriva un cartellino per Colombi, il primo della sua gara. Ricordiamo che ne ha ricevuto uno anche Inga, mentre Ortega ne ha già ricevuti 2. 18.42 Al passaggio dei 9 chilometri Garcia Leon ed Ortega hanno 49? su Colombi ed Inga e 51? su McMillen e Olyanovska. 18.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! Colombi si gioca il podio Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! In corso la mezza maratona femminile Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia