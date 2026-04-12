LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fortunato trionfa piovono medaglie per l’Italia! Colombi si gioca il bronzo

Ai Mondiali di marcia a squadre del 2026 si è appena conclusa una gara ricca di emozioni, con l’Italia che ha conquistato diverse medaglie grazie alle ottime prestazioni dei suoi atleti. Durante la corsa dei 15 chilometri, un atleta ha superato il rivale con un margine di cinque secondi e si è giocato il podio con un altro concorrente, mentre i risultati finali sono ancora da ufficializzare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08 Ai 15 chilometri Garcia Leon passa con 5? di vantaggio su Ortega. 19.06 Attacco di Garcia Leon! La peruviana guadagna qualche metro 19.05 Ai 14 chilometro Garcia Leon ed Ortega hanno 1? 10? su Colombi, 1? 12? su Inga, 1? 22? su Santacreu ed 1? 26? su Meilan. 19.02 Santacreu è in rimonta su Olyanovska e McMillen. La spagnola sta provando a rientrare nella lotta per il bronzo 19.00 Al tredicesimo chilometro Colombi ha 4? su Inga e 19? su Olyanovska e McMillen con l’ucraina che ha ripreso l’australiana. 18.59 Garcia Leon ed Ortega passano al tredicesimo chilometro in 58? 05?. 18.58 La lotta per il bronzo vede Inga e Colombi con 12? di vantaggio su McMillen, 16? su Olyanovska e 35? su un gruppetto con due spagnole, un’ucraina ed un’australiana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! Colombi si gioca il bronzo Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! Colombi si gioca il podio Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! In corso la mezza maratona femminile