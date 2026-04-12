LIVE Alle 15 Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo | Jannik punta a tornare il n1 Atp

Alle 15 si sfideranno nella finale del torneo di Montecarlo il tennista italiano e il giocatore spagnolo. Sarà la diciassettesima volta che i due si affrontano, con lo spagnolo che ha vinto di più, ottenendo dieci vittorie contro le sei dell’italiano. In questa stagione, i due non si sono ancora incontrati. La partita si svolge sulla terra battuta, con l’obiettivo di conquistare il titolo e migliorare la posizione in classifica ATP.

Oggi non ci sarà in palio solo la vittoria del Masters di Montecarlo. Sinner, vincendo il torneo, tornerebbe in vetta alla classifica Atp, scavalcando Alcaraz per 110 punti. Sinner ha battuto Humbert 6-3 6-0, Machac 6-1 6-7 6-3, Auger-Aliassime 6-3 6-4 e Zverev 6-1 6-4. Alcaraz ha invece regolato Baez 6-1 6-3, Etcheverry 6-1 4-6 6-3, Bublik 6-3 6-0 e Vacherot 6-4 6-4. Una rivalità giunta al 17° capitolo quella tra Sinner e Alcaraz, ma la prima di questo 2026 dove i due tennisti migliori del mondo si sono affrontati solamente in un'esibizione in Corea del Sud. Il bilancio complessivo sorride a Carlos che si è aggiudicato 10 partite contro le 6 di Jannik.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Sinner-Alcaraz, la finale di Montecarlo: Jannik punta a tornare il n.1 Atp Leggi anche: Montecarlo, Sinner-Alcaraz per la finale: l’Azzurro può vincere e tornare Re dell’ATP LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale che vale il n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di...