A Candelo, un uomo straniero, arrivato in città per incontrare un conoscente, ha avuto uno scontro verbale con un residente locale. Durante la discussione, ha scagliato un mattone contro l’auto di proprietà dell’altro, danneggiandola. L’incidente è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e presentato una denuncia nei confronti dell’autore del gesto.

Un uomo straniero, giunto nel comune di Candelo per un incontro con un conoscente, è stato vittima di un atto vandalico contro il proprio veicolo a seguito di uno scontro verbale con un residente della zona. L’episodio si è concluso con il danneggiamento dell’auto tramite l’utilizzo di un mattone, spingendo la persona colpita a procedere con una denuncia formale. Dinamica del conflitto e danni materiali. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una lite tra il visitatore e un vicino di casa dell’amico che lo aveva ospitato. Durante lo scambio acceso, l’individuo residente ha preso un mattone e lo ha scagliato contro l’autovettura del cittadino straniero, provocandone i danni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lite a Candelo: scaglia un mattone contro l’auto e finisce in denuncia

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