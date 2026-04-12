Secondo un articolo del New York Times, l’Iran avrebbe difficoltà a riaprire lo Stretto di Hormuz per un aumento del traffico marittimo. La ragione principale risiede nel fatto che il paese non sarebbe in grado di individuare tutte le mine che ha collocato nel canale e non avrebbe le risorse necessarie per rimuoverle. Questa situazione potrebbe influenzare le operazioni di navigazione nella zona.

Una ricostruzione del New York Times ha indicato come l’Iran non sarebbe stato in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a un maggiore traffico marittimo perché non riesce a localizzare tutte le mine che ha posato nel canale e non ha la capacità di rimuoverle. L’Iran ha utilizzato piccole imbarcazioni per minare lo stretto il mese scorso, lasciando aperto un passaggio per il transito alle navi che pagano un pedaggio. I Pasdaran hanno emesso avvisi di possibili collisioni tra navi e mine marine, e organi di stampa semi-ufficiali hanno pubblicatuna ricostruzione del New York Times ha indicato come l’Iran non sarebbe stato in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a un maggiore traffico marittimo perché non riesce a localizzare tutte le mine che ha posato nel canale e non ha la capacità di rimuoverle.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran non sarebbe in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a causa delle sue mine

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